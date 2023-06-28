Форвард «Родины» Тимошенко рассказал об одиночестве во время игры в Словакии

Российский нападающий московской «Родины» Иван Тимошенко высказался о своём периоде карьеры за «Подбрезову» из Словакии.

«Можно сказать, что было немного одиноко в Словакии?

Не немного, а было одиноко. Это была одна из причин, по которой я вернулся в Россию. Я такой человек, который тяжело переносит одиночество. Я поговорил с агентом. Руководители клуба тоже повели себя очень адекватно. Они мне сами сказали: если мне некомфортно, то можно это сказать, и никто не будет препятствовать трансферу – можно вернуться в любой российский клуб. Это сыграло свою роль. Поэтому у меня был опыт, но ничего плохого про «Подбрезова» я не могу сказать. Этот клуб мне всегда помогал в организационных вопросах, в логистике, по билетам.

У меня сейчас нет предложений, но после опыта со Словакией мне не особо хочется ехать играть за границу. Только если в топ-лигу европейского футбола, и то я ещё буду долго думать. Мне нравится в России, тут комфортно. Я тут могу показывать результаты, психологически мне здесь хорошо, а когда есть ментальные проблемы с одиночеством, тогда ты и на поле себя не очень хорошо показываешь», – приводит слова Тимошенко Metaratings.