Кузяев вернётся в «Зенит», если не договорится с зарубежным клубом – источник

Российский полузащитник Далер Кузяев вернётся в питерский «Зенит», если у не получится подписать контракт с зарубежным клубом, сообщает Metaratings.
По информации источника, такая договорённость закреплена между клубом и игроком. Сам Кузяев при возвращении в Россию не хочет играть в других клубах РПЛ, кроме «Зенита».
Напомним, у 30-летнего Кузяева заканчивается контракт с «Зенитом», за который он играл с 2017 года. В конце июня полузащитник станет свободным агентом. В составе «Зенита» Кузяев выиграл семь трофеев, четыре раза став чемпионом России.
Ранее в СМИ сообщали, что в переходе Кузяева в «Бешикташ» заинтересован лично главный тренер команды Шенол Гюнеш. Отмечается, что «Бешикташ» готов удовлетворить требование Кузяева, чтобы закрыть эту сделку.
- 28 июня 2023
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