Новичок «Зенита» Ду Кейрос назвал главное событие в своей карьере

Бразильский новичок «Зенита» Ду Кейрос рассказал о своём самом главном событии за карьеру.

«Главное футбольное событие? Назову игру с «Бока Хуниорс» на стадионе «Бомбонера», когда я забил свой первый мяч во взрослом футболе. Это был Кубок Либертадорес, нам нужно было набирать очки, и мне удалось отпраздновать дебютный гол. Это ни с чем не сравнимые ощущения, лучше них ничего не испытывал.

До «Коринтианса» я ненадолго оказался в «Сан-Паулу», но любовь семьи к «Коринтиансу», которая растянулась на несколько поколений, в итоге привела меня туда… Это жизнь, просто так бывает», – приводит слова Ду Кейроса пресс-служба «Зенита».

23-летний Ду Кейрос, как и Роберт Ренан, стал игроком «Зенита» в результате обмена Юри Алберто в «Коринтианс». Однако Ду Кейрос лишь сейчас присоединился к российской команде, когда как Ренан перешёл в зимнее трансферное окно.