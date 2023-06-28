Форвард «Родины» Тимошенко рассказал об уровне футбола в Словакии

Российской нападающий «Родины» Иван Тимошенко поделился впечатлениями от игры в Словакии.

Как я оказался в Словакии? Не знаю, кто это был. Наверное, какой-то агент. Он написал мне в соцсети на английском языке – попросил номер моего агента. Я ему скинул. Он поговорил с моим агентом, и мы сразу всё обсудили. У них было конкретное предложение с контрактом, где было всё прописано. Мы решили, что попробовать можно, ведь у меня был не такой возраст, когда сложно вернуться в Россию. Понимали, что если не попробовать сейчас, то потом может быть уже поздно.

Когда я был в «Подбрезове», они ещё не были в Высшей лиге Словакии, клуб играл на дивизион ниже. Когда я там выступал, у команды была задача выйти в Высшую лигу – мы её выполнили. Уровень чемпионата меня там не сильно впечатлил – было больше борьбы, ударов. Пара команд, включая мою, пыталась играть в комбинационный футбол через пас, а 80% других коллективов просто били вперёд. Там выходили огромные дядьки, бежали, били, толкались», – приводит слова Тимошенко Metaratings.