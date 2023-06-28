Георгий Гонгадзе: я не просил самый большой оклад в команде

Нападающий Георгий Гонгадзе рассказал, как покинул «Факел», а также о подробностях переговоров по контракту.
«Мой контракт с «Факелом» закончился 10 июня, после стыкового матча. Переговоры велись довольно долго, мы общались с 15-го числа. Все разговоры были конфиденциальными. Ни я, ни мои представители никому не разглашали деталей. Это нормальное правило — не афишировать ни условия, ни бонусы. Клуб предложил мне условия, которые существенно ниже, чем у других нападающих в команде.
Предложили ли мне больше денег в новом контракте? Чуть-чуть больше. В любом случае обсуждать деньги — не моя история. Я просил не такие условия, о которых сейчас пишется в прессе. Не просил самый большой оклад в команде, это ложь. Считаю, что провёл хороший сезон и заслужил улучшения условий, это честно», — приводит слова Гонгадзе «РБ Спорт».
- 28 июня 2023
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