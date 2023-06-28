Форвард «Зенита» Малком опубликовал фотографию с семьёй из Парижа

Нападающий «Зенита» Малком наслаждается отпуском в компании с женой Летицией и сыном Габриэлом. Бразилец посетил Париж и сфотографировался вместе с семьёй на фоне Эйфелевой башни.
Фото: Соцсети Малкома
Ранее тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра рассказал, что 26-летний Малком находится в отпуске в последние дни, а затем присоединится к команде на тренировочных сборах. Журналист Фабио Алейшо сообщил, что Малком прибудет в расположение «Зенита» в пятницу.
Малком стал игроком «Зенита» летом 2019 года, перейдя из «Барселоны». В 108 матчах за российский клуб нападающий забил 42 гола и отдал 24 результативные передачи. Вместе с «Зенитом» Малком выиграл восемь трофеев, а в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром Российской Премьер-Лиги (23 гола в 27 матчах).
Малком забил красивый гол на тренировке сборной Бразилии. Видеоролик:
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