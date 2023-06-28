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«Ливерпуль» может подписать Мбаппе, «Бавария» намерена купить Кейна. Главное к утру

Французский нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе может перейти в «Ливерпуль», мюнхенская «Бавария» нацелена купить английского форварда «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейна, российский нападающий Евгений Дадонов продлил контракт с «Даллас Старз». Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Marca: «Ливерпуль» вступил в борьбу с «Реалом» за Килиана Мбаппе.

2. «Бавария» готовит новое предложение по Гарри Кейну.

3. Евгений Дадонов продлил контракт с «Далласом».

4. Кузяев вернётся в «Зенит», если не договорится с зарубежным клубом — источник.

5. Украина сыграла вничью с Испанией в группе В молодёжного чемпионата Европы.

6. Президент Франции Макрон сделал выбор между Роналду и Месси.

7. Национальная хоккейная лига опубликовала расписание регулярного сезона-2023/2024.

8. Семак включил Пиняева, Литвинова и Тюкавина в топ-5 лучших молодых футболистов РПЛ.

9. «Реал» принял предложение «Ливерпуля» по Вальверде.

10. Источник: Вендел ведёт переговоры с «Фламенго» и «Коринтиансом».