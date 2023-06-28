Сафонов назвал лучших молодых игроков РПЛ. В топ-3 — только футболисты «Краснодара»

Капитан «Краснодара» вратарь Матвей Сафонов принял участие в голосовании «Чемпионата» за лучшего молодого футболиста РПЛ в сезоне-2022/2023.
В тройку лучших Сафонов включил своих одноклубников. Оставшиеся места в топ-5 достались футболистам «Локомотива» и «Крыльев Советов». Полный список выглядит так:
1. Сергей Волков («Краснодар»).
2. Вячеслав Литвинов («Краснодар»).
3. Никита Кривцов («Краснодар»).
4. Сергей Пиняев («Локомотив»).
5. Александр Коваленко («Крылья Советов»).
Ежегодная премия Лучшему молодому футболисту сезона в РПЛ — это голосование, которое «Чемпионат» проводит среди главных тренеров и капитанов клубов чемпионата России. Отдельно проводится опрос среди болельщиков. В премии участвуют футболисты до 21 года включительно. Гражданство футболиста не имеет значения. В сезоне-2021/2022 признание тренеров и капитанов получил нападающий Гамид Агаларов (тогда был игроком «Уфы», ныне – «Ахмата»), а болельщики выбрали Эдуарда Сперцяна («Краснодар»).
- 28 июня 2023
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