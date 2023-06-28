В «Зените» ждут Вендела 1 июля, но одобрили его продажу и установили ценник — Луис Антонио

Полузащитник «Зенита» Вендел должен вернуться в расположение команды 1 июля. Однако в клубе одобрили продажу игрока, установив за него ценник в размере € 15 млн. Об этом сообщает журналист Луис Антонио Рубро Негро на своём YouTube-канале.
25-летний Вендел начал карьеру в «Флуминенсе». В начале 2018 года он перешёл в португальский «Спортинг», за который выступал вплоть до октября 2020 года, когда стал игроком «Зенита». В составе российской команды полузащитник отметился 15 голами и 13 результативными передачами в 88 матчах. Соглашение между сторонами истекает после сезона-2026/2027. Вместе с «Зенитом» Вендел выиграл пять трофеев, ещё три награды он завоевал в составе «Спортинга».
«Зенит» готовится к сезону в Санкт-Петербурге. Для команды Сергея Семака он начнётся 16 июля матчем за Супекубок России с ЦСКА. Встреча пройдёт в Казани на «Ак Барс Арене».
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