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Георгий Джикия выбрал лучших молодых игроков РПЛ. В топ-3 — только футболисты «Спартака»

Капитан «Спартака» защитник Георгий Джикия принял участие в голосовании «Чемпионата» за лучшего молодого футболиста РПЛ в сезоне-2022/2023.

В тройку лучших молодых игроков Джикия включил своих одноклубников. Также в список попали двое представителей «Ростова».

Топ-5 по версии Джикии:

1. Руслан Литвинов («Спартак»).

2. Даниил Хлусевич («Спартак»).

3. Даниил Денисов («Спартак»).

4. Александр Сильянов («Ростов»).

5. Данила Прохин («Ростов»).

Ежегодная премия Лучшему молодому футболисту сезона в РПЛ — это голосование, которое «Чемпионат» проводит среди главных тренеров и капитанов клубов чемпионата России. Отдельно проводится опрос среди болельщиков. В премии участвуют футболисты до 21 года включительно. Гражданство футболиста не имеет значения. В сезоне-2021/2022 признание тренеров и капитанов получил нападающий Гамид Агаларов (тогда был игроком «Уфы», ныне – «Ахмата»), а болельщики выбрали Эдуарда Сперцяна («Краснодар»).

Лучший молодой футболист этого сезона будет объявлен сегодня, следите за релизами «Чемпионата»!