Вендел готовится к сезону в Бразилии. Он ещё не прибыл в расположение «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Вендел, находящийся в эти дни в родной Бразилии, продолжает подготовку к сезону под руководством личного тренера.

Вендел готовится к сезону за пределами России. Видеоролик:

Ранее агент Вендела заявил, что футболист согласовал с клубом пропуск начальной стадии тренировочных сборов из-за семейной ситуации. Позднее в бразильских СМИ стала появляться информация, что Вендел рассматривает вариант с возвращением в местный чемпионат, не желая продолжать карьеру в России.

Вендел стал игроком «Зенита» в октябре 2020 года и с тех пор выиграл с командой пять трофеев, включая три победы в Российской Премьер-Лиге. В португальском «Спортинге» бразилец единожды становился чемпионом страны и дважды брал различные кубки.