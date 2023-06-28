Сёмин: хочется увидеть серьёзный прогресс в игре Захаряна в следующем сезоне

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин выразил надежду на прогресс полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в сезоне-2023/2024.

«Захарян уже давно на слуху. Иногда он играл отлично, иногда чуть хуже. Прошлый сезон получился тяжёлым для всей команды «Динамо». Надо смотреть, как сложится для них сезон будущий. Хочется увидеть серьёзный прогресс в игре Захаряна в следующем сезоне. Он может показать свой лучший результат, если хорошо поработает на летних сборах», — приводит слова Сёмина «РБ Спорт».

В сезоне-2022/2023 Захарян провёл 37 матчей за «Динамо» во всех турнирах. Он забил пять мячей и оформил восемь голевых передач. Бело-голубые заняли девятое место в Российской Премьер-Лиге, набрав 46 очков.