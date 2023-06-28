«Вест Хэм» отклонил рекордное для игроков Англии предложение «Арсенала» по Райсу

Лондонский «Арсенал» предложил за полузащитника «Вест Хэма» Деклана Райса € 122 млн (с учётом бонусов). «Молотобойцы» ответили отказом, хотя этот трансфер уже мог стать рекордным по сумме для английских футболистов. Об этом сообщает журналист Дэвид Орнштейн в «Твиттере».

Летом 2021 года «Манчестер Сити» заплатил «Астон Вилле» за Джека Грилиша € 117,5 млн. Это не только рекордная трата на игрока Англии, но и для всех британских футболистов. Вероятно, «Вест Хэм» попросит за Райса около € 128 млн и потребует, чтобы гарантированная часть суммы была выплачена в кратчайшие сроки, а не по плану «Арсенала», желающего растянуть выплаты на пять лет.

Ещё одним претендентом на Райса называется «Манчестер Сити», предлагающий лучшие условия оплаты, но по сумме ещё не дотянувший даже до предложения «канониров».

Райс подарил свою футболку маленькому фанату «Вест Хэма». Видеоролик: