«Для нас это стимул». Тренер «Зенита» де Оливейра — о международном предсезонном турнире
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Тренер санкт-петербургского «Зенита» Виллиам де Оливейра высказался о предстоящем международном турнире Кубке Пари Премьер. Соперниками «Зенита» выступят «Нефтчи» (Баку, Азербайджан), «Црвена Звезда» (Белград, Сербия) и «Фенербахче» (Стамбул, Турция).
«Для нас очень приятно играть против сильных соперников. И сам турнир будет интересным.
Для нас это стимул. Когда играешь против слабого соперника, который не соответствует нашему уровню, то футболистов нужно подбадривать и мотивировать. А так все понимают важность турнира и ответственность», — приводит слова де Оливейры «Матч ТВ».
В первой игре турнира «Зенит» встретится с «Нефтчи» в субботу, 1 июля. Начало встречи — в 19:30 по московскому времени.
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