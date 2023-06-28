«Рубин» поздравил мусульман с праздником Курбан-Байрам

Казанский «Рубин» в социальных сетях поздравил мусульман с праздником Курбан-Байрам.

«Поздравляем всех мусульман со светлым праздником Курбан-Байрам!» — написано в сообщении клуба.

Курбан-Байрам — один из главных мусульманских праздников. Он известен как праздник завершения хаджа. В этом году в России его отмечают с вечера 27 июня до захода Солнца 30 июня. Главные празднования приходятся на 28 июня.

«Рубин» в сезоне-2022/2023 стал победителем Первой лиги. Команда набрала 69 очков после 34 туров. Это позволило казанскому клубу вернуться в Российскую Премьер-Лигу. В 1-м туре чемпионата России сезона-2023/2024 казанцы встретятся с московским «Локомотивом». Игра пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Точные дата и время будут известны позднее.