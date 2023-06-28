Экс-вратарь «Торпедо» Ботнарь: моя мечта — играть в «Манчестер Сити»

Бывший голкипер «Торпедо» Виталий Ботнарь рассказал о своей мечте. 22-летний вратарь признался, что хочет выступать за «Манчестер Сити». По его словам, у Хосепа Гвардиолы правильный подход к вратарям и к их игре ногами.
«Вообще у меня мечта-мечта — играть в «Манчестер Сити». Мне безумно нравится, какой там подход к вратарям, какой подход к игре ногами. Я очень сильно люблю играть ногами, как уже говорил, мой кумир — Эдерсон, он в этом очень хорош.
Слушайте, можно постараться попасть в Италию, Испанию — почему нет. Это же лучше, чем после карьеры жалеть, что ты не уехал попробовать свои силы. Может, когда-нибудь уеду за границу, если будет шанс, и если там не получится, со спокойной душой буду говорить себе — зато попробовал, я знаю, что это такое. А если получится, то вообще шикарно», — приводит слова Ботнаря «РБ Спорт».
- 28 июня 2023
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