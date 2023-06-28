Экс-футболист «Зенита» Молло перешёл в клуб пятой лиги Франции

Бывший полузащитник «Зенита» и «Крыльев Советов» Йоан Молло стал игроком футбольного клуба «Истр», который выступает в пятом дивизионе чемпионата Франции. О переходе в клуб пятой лиги 33-летний футболист сообщил в своих соцсетях, отметив, что он «счастлив оказаться в этой команде на следующий сезон».

Напомним, Молло на протяжении нескольких лет выступал за «Крылья Советов» и «Зенит». Всего в РПЛ полузащитник провёл 49 матчей, забил шесть мячей и сделал 11 голевых передач. До переезда в Россию Молло играл за такие клубы, как «Монако», «Кан», «Гранада», «Нанси», «Сент-Этьен», «Фулхэм» и другие команды. После опыта в РПЛ француз успел поиграть в чемпионате Греции, а с 2021 года Йоан Молло выступал за «Йер» из четвёртой французской лиги.