«Марсель» хочет подписать Клаудиньо. В трансфере заинтересован лично президент клуба

Французский «Марсель» проявляет интерес к подписанию нападающего «Зенита» Клаудиньо. В переходе 26-летнего бразильского футболиста заинтересован лично президент команды Пабло Лонгория. Об этом сообщает Foot221.
Отметим, ранее в СМИ появилась информация об интересе «Марселя» к подписанию нападающего ЦСКА Фёдора Чалова. Однако спортивный директор команды Хавьер Рибалта опроверг подобную информацию. По Клаудиньо бразильские СМИ писали, что игрока в своём составе очень хочет видеть «Фламенго», желающий усилить атакующую линию. Легионера «Зенита» называют «ключевой» трансферной целью.
26-летний Клаудиньо провёл в России два сезона, за это время выиграл три трофея. В минувшем сезоне бразилец отметился пятью голами и 12 результативными передачами в 30 матчах.
- 28 июня 2023
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