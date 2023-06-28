Барбоза: Вендел не уважает клуб и не выполняет правила, на него не будет спроса в Европе

Португальский агент Паулу Барбоза отреагировал на информацию о возможном переезде игрока «Зенита» Вендела в чемпионат Турции. Также агент предположил, что европейские клубы утратят интерес к Венделу из-за его поведения. Напомним, Вендел не прибыл в расположение «Зенита» в установленный клубом срок.

«У меня большие сомнения. Информация турецких спортивных СМИ не всегда соответствует действительности. Что касается Малкома, то это нереально. Если речь идёт про аренду, то это несерьёзное предложение. Но надо понимать, что в Турции редко правду пишут. Никакой клуб не будет давать ключевых футболистов в аренду, тем более они не свободные агенты. Вендел не хочет возвращаться в Россию? Любой игрок имеет контракт, и по собственному желанию он не может переходить в другой клуб — это нереально и по-детски.

На Вендела не будет спроса в Европе. Все европейские клубы следят за всеми игроками. Вендел талантливый футболист, но какой топовый клуб хочет иметь игрока, который не уважает клуб и не выполняет правила, когда надо приехать? Это не положительный образ с его стороны, никто не возьмёт его», — приводит слова Барбозы Metaratings.