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Ботнарь назвал топ-3 российских вратарей

Ботнарь назвал топ-3 российских вратарей
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Бывший голкипер московского «Торпедо» Виталий Ботнарь назвал тройку сильнейших вратарей России на данный момент. Также 22-летний голкипер рассказал, кто является его кумиром, и признался, что в России нет вратарей, на которых он ориентируется в игровом плане.

«В России ни на кого не ориентируюсь. У меня кумир — вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон. Из российских вратарей очень уважаю Игоря Акинфеева, моя первая игровая футболка была с его фамилией. Три лучших вратаря в России прямо сейчас? Первое место — Акинфеев, за счёт его опыта и мастерства. Второе — Стасик Агкацев, друг мой. Третье — Лантратов», — приводит слова Ботнаря «РБ Спорт».

Напомним, Ботнарь покинул «Торпедо» по окончании сезона-2022/2023.

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