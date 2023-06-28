Призовые женского чемпионата мира вырастут на 300%, но будут в четыре раза меньше мужского

Призовой фонд предстоящего женского чемпионата мира по футболу составит € 100 млн. Эта на 300% больше суммы призовых прошедшего мундиаля 2019 года. Об этом сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на ФИФА.

ФИФА решила выделить часть денег напрямую участникам чемпионата мира, а не федерациям. Каждый игрок, который примет участие на мундиале, гарантированно получит по € 27 тысяч. Все представители команды-победителя получат гарантированную выплату в размере € 247 тысяч. Однако призовой фонд женского ЧМ, возросший на 300%, всё равно ниже в четыре раза суммы мужского турнира, которая, по сведениям источника, составила около € 400 млн (ЧМ-2022).

Женский чемпионат мира пройдёт с 20 июля по 20 августа в Австралии и Новой Зеландии. Действующим победителем турнира является сборная США.