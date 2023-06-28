Мирзов назвал Изидора лучшим молодым футболистом сезона в РПЛ

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Капитан «Химок» полузащитник Резиуан Мирзов принял участие в голосовании «Чемпионата» за лучшего молодого футболиста РПЛ в сезоне-2022/2023.

Лучшим молодым игроком сезона, по мнению Мирзова, стал нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор. Топ-5 у капитана «Химок» сложился следующим образом:

1. Вильсон Изидор («Локомотив»).

2. Константин Тюкавин («Динамо»).

3. Ярослав Гладышев («Динамо»).

4. Руслан Литвинов («Спартак»).

5. Владимир Хубулов («Химки»).

Ежегодная премия Лучшему молодому футболисту сезона в РПЛ — это голосование, которое «Чемпионат» проводит среди главных тренеров и капитанов клубов чемпионата России. Отдельно проводится опрос среди болельщиков. В премии участвуют футболисты до 21 года включительно. Гражданство футболиста не имеет значения. В сезоне-2021/2022 признание тренеров и капитанов получил нападающий Гамид Агаларов (тогда был игроком «Уфы», ныне – «Ахмата»), а болельщики выбрали Эдуарда Сперцяна («Краснодар»).

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