ЦСКА и «Динамо» проведут два товарищеских матча в рамках «Братского Кубка»
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Московское «Динамо» в своём телеграм-канале анонсировало два товарищеских матча с ЦСКА во время «BetBoom Братского Кубка». Первая игра пройдёт 8 июля на «ВЭБ Арене» (домашняя арена ЦСКА), а уже 9 июля команды встретятся на «ВТБ Арене» (домашняя арена «Динамо»).
Минувший сезон Российской Премьер-Лиги «Динамо» закончило на девятом месте турнирной таблицы. По ходу сезона из команды был уволен главный тренер Славиша Йоканович, а заканчивал кампанию тренер академии Павел Алпатов. С нового сезона руководить московской командой будет экс-наставник «Оренбурга» Марцел Личка.
ЦСКА в прошлом сезоне финишировал на втором месте в чемпионате России, а также выиграл Фонбет Кубок России, обыграв в Суперфинале «Краснодар».
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