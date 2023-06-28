Константин Лепёхин: назначать на пост руководителя судей человека из-за границы — нонсенс

Бывший футболист Константин Лепёхин прокомментировал назначение бывшего сербского арбитра Милорада Мажича на должность главы департамента судейства РФС.

«Трудно сказать, изменится что-то в нашем судействе или нет в связи с этим назначением. Это всё-таки отдельное дело — судейство. Нам кажется, что мы очень здорово в этом разбираемся, на самом деле там не всё так просто. И в судействе есть свои звёзды, свои недоучки — всё так же, как и в футболе. Не берусь быть экспертом в этой профессии. Но то, что мы снова сами себе не верим, ищем счастья на стороне, удивляет. Что с тренерами у нас такая беда, что с футболистами, что с судьями. Только с большими начальниками такой беды нет. На мой взгляд, назначать на пост руководителя судей человека из-за границы — нонсенс. Ну что, у нас мало хороших судей было? Почему мы ищем в Сербии, в Венгрии, в Испании, где угодно, только не у себя? Вся жизнь, кажется, уже доказывает, что надо своим доверять. Не всё у нас так плохо в России было, оказывается. Но не все это поняли.

Нравился ли кто-то из арбитров, которые судили, когда играл? Когда я играл, Николай Левников отлично судил — квалифицированный, харизматичный арбитр, с ним никогда не хотелось вступать в пререкания. Валентин Иванов, Николай Иванов, на мой взгляд, разбираются в этой профессии не хуже, чем европейцы. Сейчас Сергей Карасёв хорошо работает, очень квалифицированный арбитр. Так что непонятно, почему мы думаем, что кто-то сюда придёт со стороны и порядок наведёт», — приводит слова Лепёхина «РБ Спорт».