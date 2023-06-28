Защитник «Ростова» Мелёхин прокомментировал попадание в число претендентов на Golden Boy

19-летний защитник «Ростова» Виктор Мелёхин признался, что его удивила новость о попадании в число претендентов на приз лучшему молодому игроку Европы (Golden Boy). Среди россиян в топ-100 вместе с Мелёхиным попал лишь полузащитник «Динамо» Арсен Захарян.

«Был удивлён, приятно оказаться в этом списке. Мы тогда как раз собирались на сборы с Щетининым, сели в поезд и увидели новость. Но больше всего обрадовались мои родители. Они сразу позвонили, как увидели сообщение. Кого ещё из игроков РПЛ внёс бы в этот список? Андрея Ланговича», — приводит слова Мелёхина Metaratings.

Действующим обладателем награды является полузащитник «Барселоны» Гави. Golden Boy ежегодно вручается с 2003 года, его обладателем в своё время становились Лионель Месси, Серхио Агуэро, Поль Погба, Килиан Мбаппе, Эрлинг Холанд, Педри и другие известные футболисты мирового футбола.