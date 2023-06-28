Ненахов: с немцами у «Локо» вообще не было нагрузок. Сейчас больше упора на физподготовку

Защитник московского «Локомотива» Максим Ненахов рассказал, как провёл отпуск, а также сравнил нагрузку на тренировках со сборами при прошлом тренерском штабе.

«Очень приятно, что ребята приходят на каждую тренировку. Значит, болельщики правда за нас болеют.

Отпуск прошёл нормально, две недели отдохнули. Нам нужно было собраться чуть раньше, чтобы было чуть меньше травм. Нужно лучше подготовиться. Без разницы, где проводить сборы. В Москве лето, шикарная погода. Тренироваться одно удовольствие.

Я с семьёй отдохнул в Дубае неделю. Отпуск провёл шикарно, времени вполне хватило. С немецкими тренерами у нас вообще не было нагрузок. Сейчас гораздо больше упора на физподготовку», — передаёт слова Ненахова корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.