Президент «Урала» отреагировал на назначение Мажича главой департамента судейства РФС

Президент «Урала» Григорий Иванов отреагировал на назначение бывшего сербского арбитра Милорада Мажича на пост главы департамента судейства РФС вместо Павла Каманцева. Напомним, Мажич заключил с РФС контракт сроком на два года с возможностью пролонгации ещё на год.

«Я же не Нострадамус и не знаю, изменится что-то или нет. Всё, что сейчас делается, делается, чтобы наше судейство изменилось в лучшую сторону. Дай бог, чтобы с приходом нового человека были перемены. Мы будем этому только рады, и пусть у него всё получится.

Идея с трансляцией переговоров арбитров мне очень нравится. Я не знаю, как к этому отнесутся другие команды и сами арбитры, но мне эта тема очень нравится», — приводит слова Иванова Metaratings.