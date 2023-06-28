Президент «Урала» отреагировал на назначение Мажича главой департамента судейства РФС
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Президент «Урала» Григорий Иванов отреагировал на назначение бывшего сербского арбитра Милорада Мажича на пост главы департамента судейства РФС вместо Павла Каманцева. Напомним, Мажич заключил с РФС контракт сроком на два года с возможностью пролонгации ещё на год.
«Я же не Нострадамус и не знаю, изменится что-то или нет. Всё, что сейчас делается, делается, чтобы наше судейство изменилось в лучшую сторону. Дай бог, чтобы с приходом нового человека были перемены. Мы будем этому только рады, и пусть у него всё получится.
Идея с трансляцией переговоров арбитров мне очень нравится. Я не знаю, как к этому отнесутся другие команды и сами арбитры, но мне эта тема очень нравится», — приводит слова Иванова Metaratings.
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