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Главный тренер «Локомотива» Галактионов рассказал об отношении к шоу Артёма Дзюбы

Главный тренер «Локомотива» Галактионов рассказал об отношении к шоу Артёма Дзюбы
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о YouTube-шоу, ведущими которого являются полузащитник железнодорожников Артём Дзюба и известный российский специалист Леонид Слуцкий.

«Дзюба и его шоу? Мы проговорили с ним эти моменты. Касательно медийности человек сам принимает решения. Но мы проговорили несколько моментов, чтоб было всё достаточно цензурно. Мы относимся с пониманием», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Артём Дзюба пополнил состав «Локомотива» в феврале 2023 года. В сезоне-2022/2023 он провёл за железнодорожников 13 матчей, в которых забил восемь мячей и оформил пять голевых передач. «Локомотив» завершил чемпионат России на восьмом месте.

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