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Галактионов: Магкеев проходит реабилитацию после операции. На сегодня всё идёт по плану

Галактионов: Магкеев проходит реабилитацию после операции. На сегодня всё идёт по плану
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Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов высказался об адаптации новичка железнодорожников Ильи Самошникова, а также рассказал о реабилитации защитника Станислава Магкеева, который восстанавливается от тяжёлой травмы.

«Самошников знакомится со всеми игроками, знакомится со всеми требованиями к тренировочному процессу. Он потихоньку вкатывается в команду. Что касается усиления, трансферное окно в самом разгаре. Будем ждать от нашего отдела новой информации.

Магкеев проходит реабилитацию после операции. Идёт плановая подготовку, работает с физио в другой стране. На сегодня всё идёт по плану», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

«Локомотив» завершил чемпионат России сезона-2022/2023 на восьмом месте.

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