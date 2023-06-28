Галактионов: Магкеев проходит реабилитацию после операции. На сегодня всё идёт по плану

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов высказался об адаптации новичка железнодорожников Ильи Самошникова, а также рассказал о реабилитации защитника Станислава Магкеева, который восстанавливается от тяжёлой травмы.

«Самошников знакомится со всеми игроками, знакомится со всеми требованиями к тренировочному процессу. Он потихоньку вкатывается в команду. Что касается усиления, трансферное окно в самом разгаре. Будем ждать от нашего отдела новой информации.

Магкеев проходит реабилитацию после операции. Идёт плановая подготовку, работает с физио в другой стране. На сегодня всё идёт по плану», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

«Локомотив» завершил чемпионат России сезона-2022/2023 на восьмом месте.