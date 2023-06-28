Главный тренер «Локо» Галактионов оценил жеребьёвку группового этапа Пути РПЛ Кубка России
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Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал итоги жеребьёвки группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2023/2024. В группе В соперниками железнодорожников выступят «Ростов», екатеринбургский «Урал» и казанский «Рубин».
«Глядя на турнирные таблицы, все команды умеют играть. График снова будет непростой, будут матчи посередине недели. У всех плюс-минус боеспособные коллективы, хорошие тренерские штабы. Легко никому точно не будет», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.
В прошлом розыгрыше Кубка России «Локомотив» добрался до второго этапа 1/4 финала Пути регионов. Железнодорожники уступили тольяттинскому «Акрону» (1:1, 6:7 по пенальти).
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