Главный тренер «Локо» Галактионов оценил жеребьёвку группового этапа Пути РПЛ Кубка России

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал итоги жеребьёвки группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2023/2024. В группе В соперниками железнодорожников выступят «Ростов», екатеринбургский «Урал» и казанский «Рубин».

«Глядя на турнирные таблицы, все команды умеют играть. График снова будет непростой, будут матчи посередине недели. У всех плюс-минус боеспособные коллективы, хорошие тренерские штабы. Легко никому точно не будет», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

В прошлом розыгрыше Кубка России «Локомотив» добрался до второго этапа 1/4 финала Пути регионов. Железнодорожники уступили тольяттинскому «Акрону» (1:1, 6:7 по пенальти).