Михаил Галактионов: уверен, Артём Дзюба продолжит быть одним из лучших нападающих в РПЛ
Поделиться
Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов выразил уверенность в том, что форвард команды Артём Дзюба продолжит оставаться одним из лучших на своей позиции в Российской Премьер-Лиге.
«Артём очень мотивирован. На каждой тренировке очень эмоционален и хочет забивать, отдавать. Уверен, что он продолжит свою удачную серию и продолжит быть одним из лучших нападающих в РПЛ», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.
34-летний Дзюба стал игроком «Локомотива» в феврале 2023 года, подписав с командой соглашение до конца сезона. В 13 матчах за железнодорожников форвард забил восемь голов и отдал пять результативных передач. По окончании сезона стороны продлили соглашение ещё на год.
Комментарии
- 28 июня 2023
-
13:45
-
13:45
-
13:41
-
13:40
-
13:20
-
13:16
-
13:15
-
13:09
-
13:00
-
12:57
-
12:52
-
12:45
-
12:35
-
12:24
-
12:20
-
12:15
-
12:15
-
12:14
-
12:11
-
12:10
-
12:04
-
11:55
-
11:52
-
11:50
-
11:48
-
11:44
-
11:42
-
11:33
-
11:31
-
11:28
-
11:25
-
11:17
-
11:00
-
11:00
-
10:50
Партнерский контент