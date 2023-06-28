Михаил Галактионов: уверен, Артём Дзюба продолжит быть одним из лучших нападающих в РПЛ

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов выразил уверенность в том, что форвард команды Артём Дзюба продолжит оставаться одним из лучших на своей позиции в Российской Премьер-Лиге.

«Артём очень мотивирован. На каждой тренировке очень эмоционален и хочет забивать, отдавать. Уверен, что он продолжит свою удачную серию и продолжит быть одним из лучших нападающих в РПЛ», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

34-летний Дзюба стал игроком «Локомотива» в феврале 2023 года, подписав с командой соглашение до конца сезона. В 13 матчах за железнодорожников форвард забил восемь голов и отдал пять результативных передач. По окончании сезона стороны продлили соглашение ещё на год.