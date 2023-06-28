Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Будущее футбола Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Михаил Галактионов: уверен, Артём Дзюба продолжит быть одним из лучших нападающих в РПЛ

Михаил Галактионов: уверен, Артём Дзюба продолжит быть одним из лучших нападающих в РПЛ
Комментарии

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов выразил уверенность в том, что форвард команды Артём Дзюба продолжит оставаться одним из лучших на своей позиции в Российской Премьер-Лиге.

«Артём очень мотивирован. На каждой тренировке очень эмоционален и хочет забивать, отдавать. Уверен, что он продолжит свою удачную серию и продолжит быть одним из лучших нападающих в РПЛ», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

34-летний Дзюба стал игроком «Локомотива» в феврале 2023 года, подписав с командой соглашение до конца сезона. В 13 матчах за железнодорожников форвард забил восемь голов и отдал пять результативных передач. По окончании сезона стороны продлили соглашение ещё на год.

Материалы по теме
Главный тренер «Локомотива» Галактионов рассказал об отношении к шоу Артёма Дзюбы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023