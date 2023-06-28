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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался об уходе Ивана Игнатьева

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался об уходе Ивана Игнатьева
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Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов высказался об уходе нападающего Ивана Игнатьева. Форвард в летнее трансферное окно стал игроком «Сочи».

«Иван Игнатьев очень профессионально относился к делу, качественно работал до самого конца. У команды был не самый простой период, так сложилось. Конечно же, и Дзюба был в порядке. У нас были разговоры с Иваном: он мог уйти, мог остаться в клубе. Такова футбольная жизнь. Мы с ним остались в отличных взаимоотношениях, обнялись и попрощались. Я отлично к нему отношусь, он был у меня в разных сборных. Поэтому закончили на хорошей ноте», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

В сезоне-2022/2023 Российской Премьер-Лиги Игнатьев провёл 20 матчей, забил пять голов и отдал две результативные передачи.

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