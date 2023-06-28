Михаил Галактионов: «Локомотив» воспитан на трофеи! Знаем, что нам нужно для этого делать

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов заявил, что клуб знает, что нужно делать для завоевания трофеев. По его мнению, железнодорожники ментально воспитаны на завоевание трофеев. Сейчас команда в штатном режиме готовится к новому сезону.

«Наша команда сделала шаг вперёд в плане физического состояния. Все готовятся в штатном режиме к сезону. Задача на сезон? Всё всем понятно. Все хотят выигрывать и делать шаги вперёд. Большой шаг вперёд. «Локомотив» — клуб, который ментально воспитан на трофеи! Мы знаем, что нам нужно делать для этого. Всё зависит от нас и от нашей работы. Нам нужно улучшать свою игру, чтобы быть лучше наших соперников», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.