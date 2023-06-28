«Манчестер Сити» отказался от Райса из-за рекордной суммы, предложенной «Арсеналом»

«Манчестер Сити» вышел из гонки за подписание полузащитника «Вест Хэма» Деклана Райса после того, как «Арсенал» предложил за переход английского футболиста около € 122 млн. Об этом сообщает журналист Джек Гохан в «Твиттере».

Если трансфер состоится, то 24-летний Райс станет самым дорогим британским игроком в истории футбола. Рекорд удерживает переход Джека Грилиша из «Астон Виллы» в «Манчестер Сити» за € 117,5 млн.

Ранее появилась информация, что «Вест Хэм» отклонил это предложение «Арсенала», однако стороны должны прийти к договорённости. «Молотобойцев» устраивает сумма, но не порядок выплаты гарантированной части. «Арсенал» хотел растянуть этот период на пять лет, но «Вест Хэм» хочет получить всю сумму гораздо раньше.

Райс подарил свою футболку маленькому фанату «Вест Хэма». Видеоролик: