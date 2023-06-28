Владимир Федотов не включил в пятёрку лучших молодых футболистов РПЛ игроков ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов принял участие в голосовании «Чемпионата» за лучшего молодого футболиста РПЛ в сезоне-2022/2023.
Лучшим молодым игроком в прошлом сезоне РПЛ, по мнению Федотова, стал Константин Тюкавин. Топ-5 сложился следующим образом:
1. Константин Тюкавин («Динамо»).
2. Сергей Пиняев («Локомотив»).
3. Никита Кривцов («Краснодар»).
4. Руслан Литвинов («Спартак»).
5. Артём Карпукас («Локомотив»).
Ежегодная премия Лучшему молодому футболисту сезона в РПЛ — это голосование, которое «Чемпионат» проводит среди главных тренеров и капитанов клубов чемпионата России. Отдельно проводится опрос среди болельщиков. В премии участвуют футболисты до 21 года включительно. Гражданство футболиста не имеет значения. В сезоне-2021/2022 признание тренеров и капитанов получил нападающий Гамид Агаларов (тогда был игроком «Уфы», ныне – «Ахмата»), а болельщики выбрали Эдуарда Сперцяна («Краснодар»).
Будущее футбола: здесь 15 лучших молодых игроков России – по версии тренеров и капитанов клубов РПЛ
- 28 июня 2023
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