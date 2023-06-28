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Защитник «Ростова»: первостепенная задача от Карпина на сезон — сохранить место в РПЛ

Защитник «Ростова»: первостепенная задача от Карпина на сезон — сохранить место в РПЛ
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Защитник «Ростова» Виктор Мелёхин рассказал, что главный тренер команды Валерий Карпин на общем собрании перед началом сборов назвал сохранение места в Российской Премьер-Лиге первостепенной задачей на сезон.

«Мы в первый день сборов встретились, у нас было командное собрание. Там Валерий Георгиевич нам сообщил, что первостепенная задача на предстоящий сезон – остаться в Премьер-Лиге и стараться выигрывать каждый матч. Чтобы мы шли от матча к матчу, как это было в прошлом и позапрошлом сезонах.

Чего сам жду от команды и от себя? Мне бы хотелось выигрывать в каждом матче и занять высокое место в таблице. Не хочу загадывать, как всё сложится, но мы должны приложить максимальные усилия, чтобы порадовать болельщиков, себя, руководство и весь тренерский штаб», — приводит слова Мелёхина Metaratings.

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