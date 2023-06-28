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Как капитаны команд РПЛ голосовали в опросе на лучшего молодого футболиста сезона

Капитаны команд Российской Премьер-Лиги приняли участие в голосовании «Чемпионата» за лучшего молодого футболиста РПЛ в сезоне-2022/2023.

Их выбор можно увидеть в специальной таблице:

По итогам голосования наибольшее количество баллов набрал полузащитник московского «Локомотива» Сергей Пиняев. 18-летний футболист набрал 90 баллов и опередил основных преследователей в лице нападающего «Динамо» Константина Тюкавина и хавбека «Спартака» Руслана Литвинова.

Тюкавин и Литвинов, в свою очередь, набрали по 71 баллу, но нападающий «Динамо» оказался выше конкурента за счёт большего количества попаданий в тройку лучших по версии голосовавших.

Ежегодная премия Лучшему молодому футболисту сезона в РПЛ — это голосование, которое «Чемпионат» проводит среди главных тренеров и капитанов клубов чемпионата России. Отдельно проводится опрос среди болельщиков. В премии участвуют футболисты до 21 года включительно. Гражданство футболиста не имеет значения. В сезоне-2021/2022 признание тренеров и капитанов получил нападающий Гамид Агаларов (тогда был игроком «Уфы», ныне – «Ахмата»), а болельщики выбрали Эдуарда Сперцяна («Краснодар»).

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