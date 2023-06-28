Евгений Алдонин: Константин Тюкавин ещё может раскрыться намного ярче

Бывший футболист ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин высказался о выборе лучших молодых игроков РПЛ. Напомним, «Чемпионат» проводил опрос, по итогам которого лучшим молодым футболистом РПЛ был признан Сергей Пиняев. Второе место занял Константин Тюкавин. Замкнул тройку лидеров Руслан Литвинов.

«Тройка лучших молодых игроков РПЛ справедливая. Литвинов хорошо выглядел по ходу прошедшего сезона, Пиняев очень опасен, если здоров, Тюкавин ещё может раскрыться намного ярче.

Наверняка есть таланты, которые раскроются в следующем сезоне. Тот же Захарян вряд ли может считать этот сезон успешным для себя. Безусловно, хотелось бы, чтобы новые яркие имена зажигались каждый сезон. И не только эпизодами, но чтобы они показывали стабильную качественную игру», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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