«Как снег на голову». Никита Чернов — об уходе Мележикова с поста гендиректора «Спартака»

Защитник московского «Спартака» Никита Чернов высказался об уходе Евгения Мележикова с поста генерального директора клуба.

«На самом деле, уход Мележикова был чуть-чуть удивительным. Никто ничего не говорил. Не было никаких комментариев и новостей. Можно сказать, что как снег на голову упало. Владимирович отличный человек. Я думаю, что соберёт нас, придёт ещё в раздевалку — пообщаемся. Думаю, что он всё равно далеко от команды не отошёл. Будет переживать всегда за нас», — сказал Чернов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, 20 июня «Спартак» объявил о назначении Олега Малышева на должность генерального директора клуба. Евгений Мележиков, занимавший эту должность ранее, покинул «Спартак» по соглашению сторон.