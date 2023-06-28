Стало известно, когда Мойзес вернётся в расположение ЦСКА
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Защитник ЦСКА Мойзес в субботу, 1 июля, прилетит в Россию. В расположение команды 28-летний бразилец прибудет 2 или 3 июля. Об этом сообщает журналист Фабио Алейшо в телеграм-канале.
Мойзес стал игроком ЦСКА в августе 2022 года, перейдя из бразильского «Интернасьонала» на правах годичной аренды. По её окончании армейский клуб выкупил трансфер защитника, который в минувшем сезоне принял участие в 36 матчах, забив гол и отдав три результативные передачи. Мойзес помог команде занять второе место в Российской Премьер-Лиге и выиграть Фонбет Кубок России.
Сезон для ЦСКА возобновится 15 июля, когда команда Владимира Федотова сыграет в матче за Суперкубок России с «Зенитом». Игра пройдёт на «Ак Барс Арене» в Казани.
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