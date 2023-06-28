Валерий Газзаев включил Сперцяна и Карпукаса в тройку лучших молодых игроков РПЛ

Известный отечественный тренер Валерий Газзаев составил тройку лучших молодых игроков Российской Премьер-Лиги. Он выделил Сергея Пиняева, Эдуарда Сперцяна и Артёма Карпукаса.

«Пиняев точно идёт под первым номером. На второе место поставлю Сперцяна, а на третье место — Карпукаса. Эти футболисты выглядели внушительно на своих позициях», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, «Чемпионат» проводил опрос среди тренеров и капитанов клубов РПЛ, по итогам которого лучшим молодым футболистом был признан Сергей Пиняев. Второе место занял Константин Тюкавин. Замкнул тройку лидеров Руслан Литвинов.

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