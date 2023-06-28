Испанский футболист заявил, что у него отняли чистый гол Украине на Евро U21

Нападающий сборной Испании U21 Родриго Рикельме не понял причины отмены своего гола в ворота сборной Украины (2:2) в матче 3-го тура группового этапа молодёжного чемпионата Европы.

«Увидел, что вратарь хочет быстро ввести мяч в игру, сделал движение в его сторону, оно его смутило и он выронил мяч. По мне, гол забит по правилам. Возможно, я его коснулся, но не так сильно, чтобы он выронил мяч. Сначала судья не свистнул, и как только я собрался праздновать, он свистит, делая вид, что ему кто-то подсказал это решение. Он показывает на ухо, будто ему подсказали по гарнитуре», — приводит слова Рикельме Marca.

Сборная Испании набрала семь очков и занимает в группе B первое место. Столько же очков у украинцев, идущих вторыми.