Испанский футболист заявил, что у него отняли чистый гол Украине на Евро U21
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Нападающий сборной Испании U21 Родриго Рикельме не понял причины отмены своего гола в ворота сборной Украины (2:2) в матче 3-го тура группового этапа молодёжного чемпионата Европы.
«Увидел, что вратарь хочет быстро ввести мяч в игру, сделал движение в его сторону, оно его смутило и он выронил мяч. По мне, гол забит по правилам. Возможно, я его коснулся, но не так сильно, чтобы он выронил мяч. Сначала судья не свистнул, и как только я собрался праздновать, он свистит, делая вид, что ему кто-то подсказал это решение. Он показывает на ухо, будто ему подсказали по гарнитуре», — приводит слова Рикельме Marca.
Сборная Испании набрала семь очков и занимает в группе B первое место. Столько же очков у украинцев, идущих вторыми.
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