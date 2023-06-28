Судье матча Испания — Украина подсказали в наушник отменить гол испанцев, хотя VAR не было

Главный арбитр матча группового этапа молодёжного чемпионата Европы между сборными Испании и Украины (2:2) Донатас Румшас показал на своё ухо, когда отменял гол нападающего испанцев Родриго Рикельме. Однако системы VAR на этой встрече не было, поэтому этот момент вызвал споры. Об этом сообщает Marca.

Система VAR на молодёжном чемпионате Европы будет доступна лишь со стадии четвертьфинальных матчей. Неизвестно, что имел в виду Румшас, чей помощник не поднимал флаг, а четвёртый судья был в 50 метрах от эпизода матча. По ходу встречи вратарь сборной Украины Руслан Нещерет во время попытки выноса мяча уронил его, чем воспользовался Рикельме, забивший гол. Но мяч был отменен главным судьёй. После встречи Рикельме удивился такому решению.