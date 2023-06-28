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Вратарь Украины прокомментировал скандальный эпизод матча с Испанией на молодёжном Евро

Вратарь Украины прокомментировал скандальный эпизод матча с Испанией на молодёжном Евро
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Вратарь сборной Украины Руслан Нещерет прокомментировал эпизод с незасчитанным голом нападающего сборной Испании Родриго Рикельме по ходу матча команд (2:2) на групповом этапе молодёжного чемпионата Европы.

«Испанец ударил меня по руке, и я по инерции даже не смог выбросить мяч. Это был фол. После этого он подошёл ко мне и сказал, что действительно задел. В том моменте он же не мог сказать: «Нет, я не цеплял его». Немного хитрый», — приводит слова Нещерета «Суспильне».

Напомним, ранее Рикельме выразил недовольство отменённым голом в ворота Украины, посчитав, что он был забит по правилам. Также форварда «Жироны» удивила реакция арбитра, показавшего на своё ухо, хотя в той игре системы VAR у него не было.

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