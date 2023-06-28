Вратарь Украины прокомментировал скандальный эпизод матча с Испанией на молодёжном Евро
Поделиться
Вратарь сборной Украины Руслан Нещерет прокомментировал эпизод с незасчитанным голом нападающего сборной Испании Родриго Рикельме по ходу матча команд (2:2) на групповом этапе молодёжного чемпионата Европы.
«Испанец ударил меня по руке, и я по инерции даже не смог выбросить мяч. Это был фол. После этого он подошёл ко мне и сказал, что действительно задел. В том моменте он же не мог сказать: «Нет, я не цеплял его». Немного хитрый», — приводит слова Нещерета «Суспильне».
Напомним, ранее Рикельме выразил недовольство отменённым голом в ворота Украины, посчитав, что он был забит по правилам. Также форварда «Жироны» удивила реакция арбитра, показавшего на своё ухо, хотя в той игре системы VAR у него не было.
Комментарии
- 28 июня 2023
-
15:15
-
15:00
-
14:52
-
14:51
-
14:45
-
14:45
-
14:42
-
14:35
-
14:30
-
14:28
-
14:20
-
14:20
-
14:18
-
14:17
-
14:15
-
14:05
-
14:05
-
13:54
-
13:48
-
13:45
-
13:45
-
13:41
-
13:40
-
13:20
-
13:16
-
13:15
-
13:09
-
13:00
-
12:57
-
12:52
-
12:45
-
12:35
-
12:24
-
12:20
-
12:15
Партнерский контент