Густаво Мантуан рассказал об эмоциях после подписания полноценного контракта с «Зенитом»

Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан признался, что с первого дня в клубе стремился подписать с ним полноценный контракт. Прошлый сезон полузащитник отыграл за команду из Санкт-Петербурга на правах аренды.
«Это то, к чему я стремился с самого первого дня в Петербурге — хотел проявить себя настолько, чтобы заслужить полноценный контракт. Я очень рад, что я в первый же год в Петербурге стал чемпионом, а сейчас у меня ещё больше мотивации и желания продолжать побеждать с этой командой.
Переживал ли я за оформление своего трансфера? Я человек верующий, поэтому всю свою жизнь вверяю в руки господа, уверен, что он выберет для меня правильный путь. Поэтому я не переживал, поскольку всегда знал, что мне уготована какая-то судьба, я плыл по течению и рад, что всё сошлось», — приводит слова Мантуана пресс-служба «Зенита» на официальном сайте.
22-летний Мантуан заключил с «Зенитом» соглашение по схеме «4+1». В минувшем сезоне бразилец забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи в 29 матчах.
- 28 июня 2023
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