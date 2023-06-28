Новичок «Зенита» Ду Кейрос: было несколько уроков русского — планирую продолжать его учить

Полузащитник «Зенита» Ду Кейрос признался, что планирует продолжать изучение русского языка.

«Совершенно точно планирую продолжать учить русский. Было несколько онлайн-уроков до переезда. Понимаю, насколько это важно для моей жизни здесь, чтобы ощущать себя частью этого социума. Конечно, продолжу. Насколько получится, посмотрим», — передаёт слова Ду Кейроса корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

23-летний Ду Кейрос является воспитанником «Коринтианса», в «Зените» он оказался летом 2023 года в результате обмена форварда Юри Алберто. Также в «Зенит» перешёл защитник Роберт Ренан. Клуб из Санкт-Петербурга в прошлом сезоне Российской Премьер-Лиги занял первое место, выиграв трофей в пятый раз подряд.