Новичок «Зенита» Ду Кейрос поделился впечатлениями от первых дней в команде

Полузащитник «Зенита» Ду Кейрос поделился впечатлениями от первых дней в санкт-петербургском клубе. Футболист прибыл в расположение «Зенита» 23 июня.

«Первые впечатления от команды замечательные. Здесь много бразильских игроков, которые во всём мне помогают. Это упрощает и ускоряет процесс моей адаптации. Чувствую себя прекрасно! Очень хочется надеть футболку «Зенита» на поле и дебютировать. Конечно же, я уже готов. Готовность стопроцентная!

Европейский футбол изменился за последнее время, поэтому предсезонная подготовка посильнее, потяжелее, чем в Бразилии. Но думаю, что всё это поможет мне только лучше подготовиться к старту сезона», — передаёт слова Ду Кейроса корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.