Игрок «Ростова» Щетинин: мужик поймал за шкирку: «Отдавай, что взял, или полицию вызову»

Полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин рассказал о своём детстве в городе Курск.

«Я родился в Курске, в районе Парковой улицы. Раньше это было такое курское гетто. Сейчас – не знаю как. Возле нашего дома была своеобразная коробка — просто земля, два столба и две яблони. Потом отец психанул и сделал площадку: завёз туда песка, попросил друзей сделать ворота средние, плюс купил сетку. Так что всё было прям серьёзно. Играли там в пляжный футбол и волейбол, а потом лезли на дерево за яблоками. Отец иногда с крапивой ходил за мной, чтобы я пообедал, а я потом шёл обратно играть. Воспоминаний много. Самое интересное: играли как-то в прятки по всему двору, и я решил забежать в общежитие, чтобы спрятаться. Мне всего 9-10 лет было, на эмоциях — ни о чём не думал. Забегаю в комнату и начинаю смеяться — типа никто не найдёт и я выиграл. Но вдруг слышу шорох. Поворачиваюсь — а там мужик стоит. Думал, может, ворюга какой-нибудь. А он поймал меня за шкирку и говорит: «Отдавай всё, что взял, или полицию вызову». Для меня это был такой страх! Я говорю: «Отпустите меня, сейчас вам всё отдам». А отдавать было нечего, потому что ничего не брал, а просто прятался.

Оправдываюсь, он ещё и не верит, но отпускает. Я резко срываюсь и в слезах бегу домой по всему двору. Потом уже смеяться начал от счастья. В итоге меня нашли одним из первых. Но с тех пор каждый раз, когда прохожу там, вспоминаю с тёплой улыбкой. Один друг из тех времён остался. Раньше в «Авангарде» курском бегали вместе. Сейчас он смотрит матчи с моим участием и поддерживает. А так, если вижу знакомых, просто общаемся и расходимся. Мест, куда можно сходить, в Курске немного, так как город небольшой. Но центр очень красивый, так что посоветовал бы пойти туда!» — сказал Щетинин «Чемпионату».

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