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В Ла Лиге смягчились правила финансового фэйр-плей

В Ла Лиге смягчились правила финансового фэйр-плей
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Руководство Ла Лиги приняло решение смягчить внутренние правила финансового фэйр-плей, создав небольшие послабления для команд лиги. Об этом сообщается на официальном сайте турнира.

Клубы, превышающие потолок заработной платы, смогут использовать 50% от заработанных денег при регистрации новых игроков. Ранее эта цифра была на отметке в 40%. От доходов от продаж игроков, занимающих более 5% в фонде заработной платы, клубы смогут использовать 60%. Раньше эта цифра составляла 50%.

Чемпионом предыдущего сезона Ла Лиги стала «Барселона», выигравшая трофей впервые с 2019 года. Сине-гранатовые испытывают серьёзные финансовые проблемы, поэтому такое послабление может облегчить клубу осуществление новых трансферов.

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