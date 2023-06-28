В Ла Лиге смягчились правила финансового фэйр-плей
Поделиться
Руководство Ла Лиги приняло решение смягчить внутренние правила финансового фэйр-плей, создав небольшие послабления для команд лиги. Об этом сообщается на официальном сайте турнира.
Клубы, превышающие потолок заработной платы, смогут использовать 50% от заработанных денег при регистрации новых игроков. Ранее эта цифра была на отметке в 40%. От доходов от продаж игроков, занимающих более 5% в фонде заработной платы, клубы смогут использовать 60%. Раньше эта цифра составляла 50%.
Чемпионом предыдущего сезона Ла Лиги стала «Барселона», выигравшая трофей впервые с 2019 года. Сине-гранатовые испытывают серьёзные финансовые проблемы, поэтому такое послабление может облегчить клубу осуществление новых трансферов.
Комментарии
- 28 июня 2023
-
15:15
-
15:00
-
14:52
-
14:51
-
14:45
-
14:45
-
14:42
-
14:35
-
14:30
-
14:28
-
14:20
-
14:20
-
14:18
-
14:17
-
14:15
-
14:05
-
14:05
-
13:54
-
13:48
-
13:45
-
13:45
-
13:41
-
13:40
-
13:20
-
13:16
-
13:15
-
13:09
-
13:00
-
12:57
-
12:52
-
12:45
-
12:35
-
12:24
-
12:20
-
12:15
Партнерский контент