Валерий Карпин назвал Руслана Литвинова лучшим молодым футболистом РПЛ

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин принял участие в голосовании «Чемпионата» за лучшего молодого футболиста РПЛ в сезоне-2022/2023.
Лучшим молодым игроком в прошлом сезоне РПЛ, по мнению Карпира, стал Руслан Литвинов. Топ-5 сложился следующим образом:
1. Руслан Литвинов («Спартак»).
2. Кирилл Щетинин («Ростов»).
3. Александр Сильянов («Ростов»).
4. Андрей Лангович («Ростов»).
5. Константин Тюкавин («Динамо»).
Ежегодная премия Лучшему молодому футболисту сезона в РПЛ — это голосование, которое «Чемпионат» проводит среди главных тренеров и капитанов клубов чемпионата России. Отдельно проводится опрос среди болельщиков. В премии участвуют футболисты до 21 года включительно. Гражданство футболиста не имеет значения. В сезоне-2021/2022 признание тренеров и капитанов получил нападающий Гамид Агаларов (тогда был игроком «Уфы», ныне – «Ахмата»), а болельщики выбрали Эдуарда Сперцяна («Краснодар»).
Будущее футбола: здесь 15 лучших молодых игроков России – по версии тренеров и капитанов клубов РПЛ
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